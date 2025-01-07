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المالية النيابية: موازنة 2025 سيتأخر إقرارها بسبب الاختلاف على بعض موادها
نائب: زعماء الإطار قرروا تمرير تعديل قانون الأحوال الشخصية المُلزم شيعياً
القانونية النيابية: مقترح تمديد عمل مفوضية الانتخابات يحتاج إلى التصويت البرلماني
ائتلاف المالكي: تمرير القوانين الجدلية بحسب وئام الأحزاب
نائب: حراك نيابي لتفعيل استجوابات الوزراء الفاشلين والفاسدين
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الصفدي: الأردن يقف إلى جانب الشعب السوري ويحترم إرادته
حركة حماس تعلن استعدادها لإطلاق سراح (34) رهينة إسرائيلية في المرحلة الأولى
مصر تدعو إسرائيل بالتوقف عن سياساتها العدوانية تجاه الشعب الفلسطيني
سوريا..إعادة تأهيل مطاري دمشق وحلب لاستقبال الرحلات الجوية
الأمن السوري ينفذ عملية في حمص للبحث عن “الشبيحة”
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المالية النيابية: موازنة 2025 سيتأخر إقرارها بسبب الاختلاف على بعض موادها
اليوم.. أسعار صرف الدولار =152000 ديناراً
وزير المياه:ما زالت تركيا لم تزود العراق بحصته العادلة من المياه
السوداني يوجه بالتعاقد مع شركة الهلال الإماراتية لتزويد العراق بـ(100) مليون قدم 3 من الغاز
وزارة التخطيط:نتائج التعداد السكاني ستعلن في الشهر المقبل
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فساد حكومة السوداني تؤكده تسريبات مستشاريه
مدينة (جرف الصخر) خارج السيادة العراقية ومنطقة الأذرع الإيرانية
منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
السوداني قدم لتركيا تنازلات لم تحلم بها خلال إتفاقه مع أردوغان
العراق تحت خط الفقر المائي المدقع بسبب إيران وتركيا وحكومة الإطار تنتظر حلول السماء
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إيران تستثمر النفط العراقي المسروق من قبلها بموافقة السوداني
مصدر حشدوي:جرف الصخر لن تعود للسيادة العراقية إلا بأمر إيراني
الداخلية:ضبط أكثر من (6) أطنان من المخدرات الإيرانية خلال 2024
الفياض:سندافع عن المشروع الإيراني حتى الموت
المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان:اعتقال (40) ألف تاجر مخدرات خلال (3)سنوات
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- اذاعة INN