المالية النيابية: موازنة 2025 سيتأخر إقرارها بسبب الاختلاف على بعض موادها

المالية النيابية: موازنة 2025 سيتأخر إقرارها بسبب الاختلاف على بعض موادها
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو اللجنة المالية جمال كوجر، الثلاثاء، إن “القانون العراقي يلزم مجلس الوزراء ارسال الموازنة العامة للدولة إلى مجلس النواب في الشهر التاسع أو العاشر من كل عام، لكن هذا لم يحدث طيلة السنوات الماضية”.وتوقع كوجر، ارسال جداول الموازنة للعام 2025 إلى مجلس في بداية شهر شباط المقبل، لكن الخلافات بشأن المادة 12 من قانون الموازنة قد يؤخر إرسال الجداول من الحكومة الى البرلمان. وأضاف كوجر، أن “مجلس النواب وأعضاء في اللجنة المالية النيابية ليس لديهم أي اطلاع على تفاصيل جداول الموازنة للعام 2025″، مشيراً إلى عدم “معرفتهم بحجم الموازنة من ناحية النفقات التشغيلية والاستثماريّة ونسبة العجز حتى الآن”.وتتضمن المادة 12 من مشروع قانون الموازنة المالية تعويض حكومة إقليم كوردستان عن كلف الإنتاج والنقل لاستخراج النفط في الإقليم. 

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