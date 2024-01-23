المالية النيابية:(214) تريليون دينار موازنة 2024

المالية النيابية:(214) تريليون دينار موازنة 2024
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد رئيس اللجنة المالية النيابية “عطوان العطواني”، اليوم الثلاثاء، أنه “لاتوجد سنة مالية مكتملة بسبب تأخر إقرار الموازنة في كل عام”، مشيرا إلى، أنه “في العام الماضي بعض المحافظات تجاوزت على حصتها من الموازنة”، وفيما بين أن “موازنة هذا العام هي موازنة تصفير المشاكل مع الاقليم”. وقال العطواني في حوار متلفز، أن: “الحكومة إعتمدت تقليل مدة تنفيذ المشاريع وهذا مسار مهم للعمل”، مؤكدا على، أن “الموازنة العام الماضي بلغت 205 ترليون دينار وموازنة هذا العام ستقارب الـ214 ترليون دينار عراقي”. وأضاف العطواني، إن: “هناك مشاكل فنية معقدة تعيق العودة السريعة لتصدير نفط الإقليم”، لافتا إلى، أن “هناك التزامات على حكومة الإقليم يجب تنفيذها لحل مشكلة الرواتب”. وأوضح، أن “الحل الأمثل لحل مشكلة رواتب الإقليم هو إضافتها للنفقات السيادية وإدخالها في نظام الرواتب المركزي”، مبينا، أن “موازنة هذا العام هي موازنة تصفير المشاكل مع الإقليم”.

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