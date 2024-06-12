المالية النيابية:(33.3) تريليون دينار تخصيصات وزارة الدفاع في موازنة 2024

المالية النيابية:(33.3) تريليون دينار تخصيصات وزارة الدفاع في موازنة 2024
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أوضحت اللجنة المالية النيابية، الأربعاء، حقيقة وجود تخصيصات مالية في جداول الموازنة المالية لعام 2024 لعقد صفقات تسليح جديدة وشراء منظومات دفاع جوي متطورة.وقال عضو اللجنة جمال كوجر، في حديث صحفي، إن “جداول موازنة 2024 الخاصة بملف الأمن والدفاع لم تأت الينا بأي تفاصيل عن كيفية توزيع الأموال، فتخصيصات الأمن والدفاع في الموازنة تبلغ 33.3 تريليون دينار، منها 8.3 تريليون دينار إلى وزارة الدفاع”.وأضاف، إن “الحكومة لم توضح تفاصيل وتقسيم هذه المبالغ وأين سوف تصرف، وهل هناك صفقات تسليح جديدة ام لا وفق هذه التخصيصات”، مشيرا إلى أن “الجداول لم توضح التفاصيل، بل ذكرت فقط التخصيص العام دون أي تفصيل او تقسيم”.وأكد عضو اللجنة المالية البرلمانية أنه “سيتم متابعة تلك التخصيصات لمعرفة إين وكيف ستصرف وهل سوف تتضمن أي صفقات تسليح جديدة خلال المرحلة المقبلة”.وأشار تقرير اللجنة المالية النيابية، الى ارتفاع الموازنة الجارية المتعلقة برواتب الموظفين لوزارة الدفاع من 7.7 الى 8.3 ترليون في موازنة 2024، مقارنة بموازنة 2023. وأجرى العراق مؤخرا عقدا لشراء طائرات دعم لوجستي وتدريب عسكري بصفقة مع الجانب الأمريكي خلال زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الى واشنطن.

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