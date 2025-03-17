المانيا تتعهد بتقديم مساعدة لسوريا بقيمة (300) مليون يورو

المانيا تتعهد بتقديم مساعدة لسوريا بقيمة (300) مليون يورو
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- تعهدت ألمانيا الاثنين تقديم مساعدة جديدة لسوريا بقيمة 300 مليون يورو قبيل مؤتمر مانحين ينظمه الاتحاد الأوروبي لحشد التمويل لدمشق بعد إطاحة بشار الأسد.وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في بروكسل “في سبيل هذه المهمة الهائلة، ستوفر ألمانيا للأمم المتحدة ومجموعة من المنظمات، 300 مليون يورو إضافي في إطار هذه العملية السلمية ومن أجل الشعب السوري وشعوب المنطقة”.

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