المانيا ترحل اللاجئين العراقيين الملزمين بمغادرة البلاد

المانيا ترحل اللاجئين العراقيين الملزمين بمغادرة البلاد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت السلطات الألمانية، امس الثلاثاء، ترحيل اللاجئين الملزمين بمغادرة البلاد، حيث أقلعت طائرة من مطار لايبزيغ شرق البلاد متجهة إلى العاصمة العراقية بغداد وعلى متنها عدداً من اللاجئين العراقيين.ووفق ما أفادت به وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) استناداً إلى بيانات موقع “فلايت رادار 24″، غادرت الطائرة في الساعة 10:52 صباحاً، فيما أشرف أفراد الشرطة على مرافقة المرحلين حتى سلم الطائرة، بعد نقلهم من صالة المطار في حافلات خاصة تابعة للشرطة.ولم تكشف وزارة الداخلية الألمانية حتى الآن عن عدد المرحلين العراقيين على متن الرحلة.ويأتي هذا الترحيل بعد أيام قليلة من رحلة مماثلة نُفذت الجمعة الماضية إلى كابول، حيث أُعيد 81 أفغانياً وصفتهم السلطات بأنهم “مجرمون خطرون وبالغو الخطورة”.وبحسب وزارة الداخلية، رحّلت ألمانيا العام الماضي 816 عراقياً، منهم 615 أعيدوا مباشرة إلى العراق، والبقية أُرسلوا إلى دول أوروبية أخرى لاستكمال إجراءاتهم.وفي شباط الماضي، غادرت رحلة أخرى من مطار هانوفر إلى بغداد على متنها 47 مرحلاً.وتأتي هذه الإجراءات رغم استمرار التوتر الأمني في العراق وصعوبة الظروف المعيشية فيه.

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