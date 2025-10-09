المجلس الوزاري للأمن الوطني يدعو إلى تقليل مظاهر العسكرة داخل المدن

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- ترأس رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، مساء الأربعاء (8 تشرين الأول 2025)، الاجتماع الدوري للمجلس الوزاري للأمن الوطني، لبحث مجمل الأوضاع الأمنية في البلاد والموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان في بيان ، إن “الاجتماع ناقش التطورات الأمنية العامة، واستمع السوداني إلى عرض مفصل من اللجنة الأمنية العليا لانتخابات مجلس النواب حول الجهود الجارية لإنجاح العملية الانتخابية المقبلة المقررة الشهر المقبل”.وأضاف النعمان أن “المجلس اطّلع على التقرير الوطني الخاص بتقييم مخاطر تمويل الإرهاب، وما تحقق من إشادة دولية بجهود العراق في هذا الملف”، مبينًا أن “الاجتماع تناول أيضًا متابعة عقود التسليح الموقعة بين العراق وإيطاليا”.وتابع أن “المجلس بحث مقترح قيادة العمليات المشتركة بشأن تقليل مظاهر العسكرة داخل المدن، وإعادة تقييم الانتشار الأمني والعسكري، بما يحقق توازنًا يحافظ على الأمن من دون التأثير في طبيعة الحياة المدنية، ويعزز مكانة العراق ضمن مؤشرات السلام العالمي”.

