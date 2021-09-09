المجلس الوزاري للطاقة يؤكد على أهمية “عقد” شركة توتال الفرنسية

المجلس الوزاري للطاقة يؤكد على أهمية “عقد” شركة توتال الفرنسية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد المجلس الوزاري للطاقة، الخميس، على اهمية العقود المبرمة مع شركة توتال العالمية.وذكر بيان لوزارة النفط، ، أن “وزير النفط احسان عبد الجبار ترأس الجلسة الاعتيادية الـ24 لسنة 2021  للمجلس الوزاري للطاقة، وناقش المواضيع المدرجة في جدول اعماله”.واكد المجلس، بحسب البيان، على “اهمية المضى قدماً في مشاريع الطاقة الشمسية وضرورة التعجيل في انجازها ، والعمل على زيادة مساحة الاستثمار في هذا المجال”.واشاد المجلس بـ”الدعم الكبير لرئيس مجلس الوزراء ورعايته لمراسيم توقيع عقود النفط والطاقة مع شركة توتال التي تشكل اضافة كبيرة في صناعة الطاقة في العراق”، مثمناً “دور وزارة النفط في هذا الاطار”.واكد المجلس على “الوزارات المعنية بوضع الخطط اللازمة من اجل الحفاظ على البيئة والتقليل من الانبعاثات الهيدروكربونية ، والتزام العراق بالاتفاقات الدولية في هذا الشأن”.واستضاف المجلس جاسم الفلاحي الوكيل الفني لوزارة البيئة، نائب رئيس الجمعية العامة للامم المتحدة للبيئة، حيث قدم عرضاً شاملاً عن جهود الحكومة في مجال البيئة واليات تنفيذ الالتزامات الواردة في الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمناخ والبيئة ، والعمل على تنمية ودعم مشاريع  الطاقة النظيف.

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