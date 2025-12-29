المحكمة الاتحادية:لا يحق للسوداني تشكيل لجان تحقيقية وفرض عقوبات على الموظفين

بغداد/ شبكة أخبار العراق- أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاثنين، قراراً بتفسير المادة (78) من الدستور، بشأن صلاحية رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجان تحقيقية وفرض عقوبات على الموظفين في الوزارات والدوائر الرسمية، وقد أكدت عدم أحقيته بذلك عملا بمبدأ “الاختصاص”.

وقالت المحكمة في بيان ، إن قرارها جاء بناء على “طلب وزير الصناعة والمعادن إضافة لوظيفته”.

وفي القرار: “تجد المحكمة الاتحادية العليا ان تفسيرها السابق لأحكام المادة (78) من الدستور بموجب قرارها التفسيري المرقم (267/اتحادية/2024) في 10\2\2024، لا يمكن حمله على نحو الذي يؤدي الى تجريد الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة صلاحياتهم الاصلية في ادارة شؤون وزارتهم والاشراف عليها، وادارة شؤون موظفيهم الثابتة بموجب نصوص قانونية نافذة ولا الى تقرير ولاية مباشرة لرئيس مجلس الوزراء وعلى جميع موظفي الدولة على نحو يمس التدريج الاداري والاختصاص النوعي لرئيس الإداري المباشر”.

وتضمن: “تجد المحكمة الاتحادية العليا أنه ليس لرئيس مجلس الوزراء صلاحية بتشكيل اللجان التحقيقية أو فرض العقوبات الانضباطية بشكل مباشر على موظفي الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة كافة، الذين لا يرتبطون إدارياً برئاسة مجلس الوزراء عملاً بمبدأ الاختصاص الأصيل للرئيس الإداري المباشر واستناداً إلى أحكام المادة (14/ ثانياً) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 (المعدل)”.