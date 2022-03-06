المحكمة الاتحادية تؤجل الدعاوى المقامة ضد “أبو مازن” ولجنة “أبو رغيف”

المحكمة الاتحادية تؤجل الدعاوى المقامة ضد “أبو مازن” ولجنة “أبو رغيف”
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- أرجأت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، يوم الأحد، النظر في دعوى رفعها محافظ نينوى السابق نوفل العاكوب ضد لجنة “أبو رغيف”.وقال مصدر قضائي، إن المحكمة قررت تأجيل دعوى العاكوب ضد اللجنة 29 إلى 15 من شهر آذار/مارس الجاري.وأضاف أن المحكمة الاتحادية العليا تقرر تأجيل الدعوى رقم 219 اتحادية المقامة من قبل مشعان الجبوري ضد صحة ترشح احمد عبد الله الجبوري إلى الـ30 من شهر آذار / مارس الجاري.وكانت المحكمة الاتحادية قد أعلنت مطلع شهر آذار الجاري، أنها حكمت بعدم صحة والغاء الامر الديواني رقم (29) لسنة 2020 الخاص بتشكيل لجنة تحقيقية في قضايا الفساد والجرائم المهمة.

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