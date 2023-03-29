المحكمة الاتحادية تؤجل النظر بقضية تمديد عمل برلمان الإقليم

المحكمة الاتحادية تؤجل النظر بقضية تمديد عمل برلمان الإقليم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أرجأت المحكمة الاتحادية العراقية جلستها القضائية بشأن دعوى قضائية مقدمة ضد برلمان اقليم كردستان. وذكرت المحكمة في بيان : ان ” المحكمة الاتحادية، عقدت صباح اليوم الاربعاء (29 آذار 2023)، جلسة للنظر بالدعوى القضائية المقدمة بشأن تمديد عمر البرلمان في إقليم كردستان. وأضافت ان “انه تم تأجيل الجسلة دون البت في القضية”. وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد قررت الشهر الماضي تأجيل موعد المرافعة بشأن دستورية تمديد دورة برلمان الإقليم.وقررت المحكمة الاتحادية برئاسة رئيسها القاضي جاسم محمد عبود، بتاريخ (7 شباط 2023)، تأجيل موعد المرافعة بشأن دستورية تمديد عمل برلمان الإقليم. . وفي وقت سابق، كشف المستشار القانوني لبرلمان إقليم كردستان وريا سعدي، مقاطعة الدائرة القانونية في برلمان إقليم كردستان جلسات المحكمة الاتحادية.

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