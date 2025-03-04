المحكمة الاتحادية تؤيد قرار مجلس محافظة نينوى بإعفاء مسؤولي الوحدات الإدارية وتعيين بدلائهم حسب المحاصصة

المحكمة الاتحادية تؤيد قرار مجلس محافظة نينوى بإعفاء مسؤولي الوحدات الإدارية وتعيين بدلائهم حسب المحاصصة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- ردت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء (4 اذار 2025)، دعوى محافظ نينوى، فيما اكدت اعفاء القائممقامين ومدراء النواحي.وقال مصدر قضائي ، إن “المحكمة الاتحادية قررت رد دعوى محافظ نينوى عبد القادر دخيل”.وأضاف ان “المحكمة اكدت في قرارها دستورية وقانونية اعفاء وتجديد قائممقامين ومدراء النواحي الإدارية”.

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