المحكمة الاتحادية تباشر بعملها بعد تراجع القضاة عن طلب استقالاتهم

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نائب:التقرير الطبي لرئيس المحكمة الاتحادية” استخفاف بعقول العراقيين”
نائب:رواتب النواب “حرام” لعدم إنعقاد (100) جلسة بسبب الغيابات
نائب:الأحزاب المتنفذة في البرلمان وراء تعطيل استجواب المسؤولين الفاسدين
الإتصالات النيابية: لا نعرف سبب عدم أحترم شركة كورك البارزانية لحكومة السوداني!!
نائب إطاري:أربيل مركزاً إقليميا للموساد الإسرائيلي
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الإتصالات النيابية: لا نعرف سبب عدم أحترم شركة كورك البارزانية لحكومة السوداني!!
أكثر من (6) ملايين برميل نفط الصادرات العراقية لأمريكا في الشهر الماضي
اليوم..ارتفاع في أسعار صرف الدولار
وزارة النفط:النشاطات الإنتاجية لمصفاة الصمود في بيجي مستمرة
السوداني يوجه بوضع حلول سريعة لإيصال الخدمات للمدن الجديدة
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مصدر إطاري:السوداني وزيدان ومن معهما من بائعي قناة خور عبدالله للكويت وراء “تقاعد” العميري
حركة حقوق: لا سيادة للعراق بوجود رشيد والسوداني وزيدان
لتمرير صفقة بيع قناة خور عبدالله للكويت ..تعيين رئيساً جديداً للمحكمة الاتحادية
خبير اقتصادي:البيئة الاستثمارية في العراق طاردة لرأس المال الأجنبي بسبب الفساد والسلاح المنفلت
ائتلاف النصر:عدم مشاركتنا في الانتخابات لكونها أموال وتزوير وانعدام مصداقية الإصلاح الحقيقي
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