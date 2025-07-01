المحكمة الاتحادية تباشر بعملها بعد تراجع القضاة عن طلب استقالاتهم

بغداد/ شبكة أخبار العراق- عقد مجلس القضاء الأعلى، يوم الثلاثاء، اجتماعاً مشتركاً برئاسة رئيس المجلس فائق زيدان، فيما بحث اللقاء آليات العمل والالتزام بالاختصاص وفق الدستور والقوانين.

وذكر القضاء في بيان ، أن “زيدان استضاف قضاة محكمة التمييز الاتحادية ورئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الاشراف القضائي والمحكمة الاتحادية العليا حيث بارك المجتمعون لرئيس المحكمة الجديد القاضي منذر إبراهيم تعيينه بالمنصب”.

كما قدم رئيس المحكمة الاتحادية الجديد، بحسب البيان، الشكر لأعضاء المحكمة لعدولهم عن طلب الإحالة على التقاعد بعد زوال الأسباب التي دعتهم لذلك.

وأشار البيان، إلى أن “الاجتماع ناقش آليات العمل القضائي السليم والالتزام بالاختصاص على وفق ما نص عليه الدستور والقوانين النافذة واهمية المحافظة على استقلال القضاء وحياديته والابتعاد عن أي سلوك أو ممارسة تخل بذلك”.

وأعلن مجلس القضاء الأعلى، يوم الأحد الماضي، إحالة رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد عبود العميري على التقاعد، “لأسباب صحية”.