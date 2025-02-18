المحكمة الاتحادية ترد دعوى رشيد ضد رئيس الوزراء ووزيرة المالية

المحكمة الاتحادية ترد دعوى رشيد ضد رئيس الوزراء ووزيرة المالية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- ردت المحكمة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، دعوى رئيس الجمهورية، عبد اللطيف رشيد، ضد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني حول رواتب موظفي إقليم كردستان، وأعلنت المحكمة الاتحادية في بيان ، أنها “رفضت دعوى رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد ضد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بشأن رواتب موظفي إقليم كردستان، وأصدرت قراراً يلزم بتنفيذ عملية توطين رواتب الموظفين استناداً إلى تعليمات التوطين الصادرة عن البنك المركزي العراقي”.وقررت المحكمة بحسب البيان “تنفيذ عملية توطين الرواتب وفق التعليمات الصادرة عن البنك المركزي العراقي، بحيث يتم التنسيق بين وزارة المالية الاتحادية ووزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كردستان، مع منح الموظفين حرية اختيار المصرف الذي يفضلونه، إلا أن المحكمة رفضت بقية مطالب الدعوى المتعلقة بتعديل قانون الموازنة لعدم الاختصاص”.

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