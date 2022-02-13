المحكمة الاتحادية تستبعد (زيباري) من الترشح لرئاسة الجمهورية

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حزب طالباني:تجديد الولاية الثانية لبرهم صالح أصبحت محسومة
زيباري:قرار استبعادي من الترشح لرئاسة الجمهورية ” مبيت ومسيس”
الحراك الجديد:استبعاد زيباري من رئاسة الجمهورية مصير كل “فاسد”
الإعرجي وريتشاردسون يؤكدان على تعزيز العلاقات بين العراق وبريطانيا
الخارجية:انطلاق أعمال الاجتماع الأول لدراسة سداد ديون العراق
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الخارجية:انطلاق أعمال الاجتماع الأول لدراسة سداد ديون العراق
نائب:حراك لإعفاء (إحسان عبد الجبار) من إدارة شركة النفط الوطنية
نائب يدعو إلى تدقيق إحالة المشاريع النفطية منعا للفساد
نائب سابق:لايحق لحكومة تصريف الأعمال إرسال موازنة 2022
الجمارك الإيرانية:العراق يتصدر قائمة الدول المستوردة لبضائعنا بأكثر من (7)مليارات دولار
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الظلام والموت شعار الدورة البرلمانية الجديدة
إيران وأحزابها وميليشياتها وراء تدمير المجتمع العراقي بالمخدرات
قطع المياه عن العراق من قبل إيران وتركيا جراء حكم الخونة واللصوص وإطلاق خزين السدود ليس حلاً
الصدر:سنشكل حكومة أغلبية وطنية ولاأتلقى أوامر من الخارج
تيار الحكيم:نسعى لتشكيل حكومة “مؤقتة” لإجراء انتخابات مبكرة !!
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ميليشيا بدر دمرت محافظة ديالى لصالح المشروع الإيراني
لا شرقية ولا غربية..الحكومة المقبلة بتحالف التيار الصدري والإطار الإيراني!!
50% من الشعب العراقي جائع بسبب الفشل والفساد والنفوذ الإيراني
تقرير أمريكي استقصائي يفضح فساد العائلة البارزانية
تقرير أمريكي: لن يستقر العراق بوجود النفوذ الإيراني وحشدها الشعبي وأحزابه
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