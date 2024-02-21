المحكمة الاتحادية تقرر الزام الحكومة الاتحادية والإقليم بتوطين رواتب موظفي ومتقاعدي الإقليم

المحكمة الاتحادية تقرر الزام الحكومة الاتحادية والإقليم بتوطين رواتب موظفي ومتقاعدي الإقليم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق –  قررت المحكمة الاتحادية العليا، الأربعاء، الزام حكومتي بغداد واربيل بتوطين رواتب موظفي ومتقاعدي إقليم كردستان في المصارف الحكومية.وقال رئيس المحكمة جاسم العميري خلال نطقه بالحكم بشأن الطعن الخاص برواتب موظفي الإقليم : ان “الواجب الوطني والاخلاقي يحتم تسليم رواتب موظفي الإقليم”.وقرر العميري “إلزام  الحكومة المركزية في بغداد وحكومة إقليم كردستان بتوطين رواتب جميع موظفي ومتقاعدي الاقليم في المصارف الاتحادية”.وأشار الى، ان “تسليم راتب شهر واحد لكل شهرين أو ثلاثة في الإقليم يعد انتهاكاً للحقوق، مؤكدا ان “قرار توطين رواتب موظفي الإقليم قراراً باتاً وملزماً”.

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