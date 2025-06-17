المحكمة الاتحادية تقرر عدم تجاوز تقاعد المديرين العامين نسبة 80% من آخر راتب ومخصصات

المحكمة الاتحادية تقرر عدم تجاوز تقاعد المديرين العامين نسبة 80% من آخر راتب ومخصصات
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاثين، قرارًا يقضي بأن لا يتجاوز تقاعد المديرين العامين نسبة 80% من آخر راتب ومخصصات كانوا يتقاضونها أثناء الخدمة.وذكرت المحكمة في بيان ، أن “المحكمة الاتحادية قررت عدم دستورية الفقرة (ثامناً) من المادة (35) من قانون التقاعد الموحد، والتي تنص على أن المديرين العامين في جميع دوائر الدولة يستحقون راتباً تقاعدياً لا يتجاوز 80% من مجموع آخر راتب ومخصصات”. 

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