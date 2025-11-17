المحكمة الاتحادية تنهي أعمال مجلس النواب بدورته الخامسة وحكومة السوادني حكومة تصريف أعمال

المحكمة الاتحادية تنهي أعمال مجلس النواب بدورته الخامسة وحكومة السوادني حكومة تصريف أعمال
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكرت المحكمة الاتحادية في وثيقة لها اليوم، أن “يوم الاقتراع العام لانتخاب مجلس النواب الجديد يعني انتهاء ولاية مجلس النواب وانتهاء صلاحيته في سن القوانين وأعمال الرقابة على أداء السلطة التنفيذية من الناحية الفعلية، وتحول صلاحيات مجلس الوزراء من الصلاحية الكاملة إلى الصلاحية المحدودة في تصريف الأمور اليومية والمتمثلة باتخاذ القرارات والإجراءات غير القابلة للتأجيل”.وأجرى العراق يومي التاسع والحادي عشر من شهر تشرين الثاني/نوفمبر الجاري الاقتراع بشقيه الخاص والعام في انتخابات مجلس النواب للدورة النيابية السادسة.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *