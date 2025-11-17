المحكمة الاتحادية تنهي أعمال مجلس النواب بدورته الخامسة وحكومة السوادني حكومة تصريف أعمال

بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكرت المحكمة الاتحادية في وثيقة لها اليوم، أن “يوم الاقتراع العام لانتخاب مجلس النواب الجديد يعني انتهاء ولاية مجلس النواب وانتهاء صلاحيته في سن القوانين وأعمال الرقابة على أداء السلطة التنفيذية من الناحية الفعلية، وتحول صلاحيات مجلس الوزراء من الصلاحية الكاملة إلى الصلاحية المحدودة في تصريف الأمور اليومية والمتمثلة باتخاذ القرارات والإجراءات غير القابلة للتأجيل”.