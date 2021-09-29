المحكمة الاتحادية توافق على ( 6 )فقرات مطعون بها من قبل الحكومة في قانون موازنة 2021

المحكمة الاتحادية توافق على ( 6 )فقرات مطعون بها من قبل الحكومة في قانون موازنة 2021
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- قررت المحكمة الاتحادية، اليوم الأربعاء، الموافقة على 6 فقرات مطعون بها لصالح الحكومة وترد الطعن بشأن 4 مواد من قانون الموازنة لعام 2021.ووافقت المحكمة الاتحادية، “على طعن الحكومة بإضافة تخصيصات لتعويض رواتب الموظفين والعقود والأجراء”.كما وافقت، “على طعن الحكومة برفض فرض ضرائب 15 بالمئة على الوقود، وتكاليف جولات التراخيص النفطية”.وأيضا وافقت المحكمة الاتحادية، “على طعن الحكومة برفض تأسيس صناديق البترودولار”.

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