المراقبة النيابية:83% نسبة فشل حكومة الكاظمي

المراقبة النيابية:83% نسبة فشل حكومة الكاظمي
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بغداد/شبكة أخبار العراق- أكدت لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي، الثلاثاء، بأن حكومة مصطفى الكاظمي أخفقت بالكثير من الملفات الأساسية.وقال نائب رئيس اللجنة، النائب محمد البلداوي، في تصريح صحفي، أن “حكومة الكاظمي منذ تشكيلها ورغم الوعود الكثيرة التي أطلقتها، لكنها فشلت في الكثير من الملفات لعل أبرزها الملف المالي والنقدي”.وأضاف أن “هناك ملاحظات كبيرة حول أداء الحكومة وهي الإخفاق باستيعاب الخريجين، بالإضافة إلى ملف رفع سعر صرف الدولار ناهيك عن ملف ارتفاع الأسعار”.وأشار البلداوي إلى أن “من الملفات الأخرى التي أخفقت بها حكومة الكاظمي هي المجال الصحي لم نرى أي تطور حتى الآن في هذا المجال”، لافتا إلى أن “نسبة الإنجاز الحكومي للمنهاج الوزاري بلغت 17 % وبنسبة تلكؤ فاقت الـ 83 بالمئة”. 

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