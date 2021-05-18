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الخدمات النيابية: تيار مقتدى يسعى إلى اغتصاب منتزه الزوراء وتحويله إلى مجمع سكني!
صالح:رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية مؤمنة خلال العامين الحالي والقادم
الجبهة التركمانية تطالب بتعديل قانون الانتخابات
المالية النيابية:تحرك لوزارة المالية لإعداد موازنة 2022
حزب طالباني:التحالفات الكردية تبنى على أساس “مصلحة الكرد وليس الشعب العراقي”!!
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- عربية ودولية
اليوم..الجلسة الطارئة الرابعة لمجلس الأمن الدولي بشأن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة
أمريكا تعرقل للمرة الثالثة إصدار بيان لمجلس الأمن يدعو لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة
اليوم..جلسة لمجلس الأمن الدولي لوقف العدوان الإسرائيلي على المدنيين الفلسطينيين
تجدد القصف الإسرائيلي على قطاع غزة
الصحة الفلسطينية:٤٥٠ شهيداً وجريحاً جراء القصف الإسرائيلي على غزة
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صالح:رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية مؤمنة خلال العامين الحالي والقادم
المالية النيابية:تحرك لوزارة المالية لإعداد موازنة 2022
المراقبة النيابية:83% نسبة فشل حكومة الكاظمي
شركة نفط البصرة تعلن عن رغبتها بشراء حصة شركة اكسون موبيل في حقل (غرب القرنة 1)
افتتاح أكبر معمل لصناعة الحديد الصلب في مدينة أربيل
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إيران تمنح الصين مشاريع استراتيجية في العراق بحكم النفوذ
شركة أمريكية متعاقدة مع البنتاغون تمول ميليشيات الحشد عن طريق الفياض والعامري
خراب العراق يتحمله الصدر والعامري ومن جاء من قبلهما لرئاسة الوزراء
إيران تمنع الربط الكهربائي بين العراق ودول الخليج العربي
نائب:الحكومة تستقطع من رواتب الموظفين والمتقاعدين ووزارة النفط تهدر أكثر من 10 مليارات دولار سنوياً
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صواريخ إيران الباليستية لدى ميليشيا الحشد والحوثيين وعواقبها المزعزعة لأمن المنطقة
الكاظمي تحت أمرة ميليشيا الحشد والفشل المستمر
لامستقبل للعراق في ظل الحكم الشيعي الولائي
65 مليار دولار العجز في الموازنة وانكماش اقتصادي بنسبة 12% في ظل نظام متأزم
فورين بوليسي:العراق ماض نحو الانهيار والحرب الأهلية بسبب الارتباط الإيراني والفساد
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