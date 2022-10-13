المرشح لرئاسة الجمهورية عبد اللطيف رشيد يصل البرلمان

المرشح لرئاسة الجمهورية عبد اللطيف رشيد يصل البرلمان
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وصل المرشح لمنصب رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، اليوم الخميس، إلى مبنى البرلمان.وقبل ذلك، وصل المرشح لمنصب رئيس الجمهورية برهم صالح، إلى مبنى البرلمان.ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب، اليوم، جلسة خاصة لانتخاب رئيس الجمهورية.وكان مصدر نيابي أفاد، في وقت سابق من اليوم الخميس، بأن الكتل السياسية تعقد اجتماعات في الوقت الحالي، قبيل بدء جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.وأوضح، أن “كتلة الديمقراطي الكردستاني لن تدخل الجلسة في حال لم ينسحب المرشح برهم صالح، فيما تعقد كتلة الاتحاد الوطني مشاورات للتحشيد لانتخاب صالح”.وتابع، أن “50 نائباً تقريباً تأكد عدم حضورهم لجلسة اليوم، بين نواب مقاطعين وآخرين متواجدين خارج البلاد ضمن وفد، ومن تعذر حضورهم لأسباب مختلفة”. 

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