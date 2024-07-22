المستشار المالي للسوداني:تدقيق الحوالات الخارجية ستعزز من استقرار الدولار

المستشار المالي للسوداني:تدقيق الحوالات الخارجية ستعزز من استقرار الدولار
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الاثنين، أن اعتماد شركة تدقيق للحوالات الخارجية يعد خطوة هامة لتعزيز استقرار الدولار وتحقيق أهداف السياسة النقدية.وأوضح صالح، في تصريح للوكالة الرسمية، أن “اعتماد شركة تدقيق للحوالات الخارجية سيوفر ضمانات إضافية لسلامة عمليات الامتثال وسرعة الأداء الوظيفي في معاملات السوق، وخاصة التحويلات الخارجية”.وأضاف أن هذا سيعزز كفاءة سوق النقد بفضل المعلومات الواضحة التي توفرها، مما يسهم في استقرار التعاملات ورفع مستوى اليقين في السوق.وأشار صالح إلى أن هذه الخطوة ستحقق هدفين رئيسيين للسياسة النقدية: الأول، تحسين السيطرة على السيولة المحلية وضبط معدلات نمو عرض النقد؛ والثاني، استقرار سوق الصرف من خلال تعزيز دور السوق الرسمية وتفوق تأثيراتها الإيجابية على السوق الموازية.وأضاف أن الهدفين مرتبطان بدور السياسة النقدية في استقرار الأسعار واحتواء التوقعات التضخمية، مما يضمن تدفقات حقيقية مستقرة من خلال استقرار القيمة الخارجية للنقود وتوافق ذلك مع استقرار سرعة تداول النقود داخلياً وعموم دالة الطلب على النقود في الاقتصاد الوطني.

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