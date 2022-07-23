المشهداني:الخنجر والحلبوسي “عميلان إسرائيليان”

المشهداني:الخنجر والحلبوسي “عميلان إسرائيليان”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم القيادي في تحالف عزم النائب محمود المشهداني، السبت، تحالف السيادة الذي يترأسه خميس الخنجر ومحمد الحلبوسي بقيادة حملة للتطبيع مع الكيان الصهيوني برعاية الامارات، مبينا ان جهاز المخابرات العراقي يتبع الى المخابرات الأجنبية ولا يمكنه منح اي معلومات بشأن التطبيع.وقال المشهداني في حوار متلفز ، إن “التطبيع مع الكيان الصهيوني يمتلك فرعين سياسيين في العراق احدهما كردي بقيادة الاتحاد الوطني والديمقراطي والثاني برئاسة تحالف السيادة “.واضاف ان “تحالف السيادة هو الاكثر نشاطا في عملية التطبيع كونه مقرب من الامارات”، مبينا ان “المعلومات المتوفرة شحيحة بسبب ارتباط جاهز المخابرات العراقي بجهاز المخابرات الاميركي”.واشار المشهداني الى ان “الكيان الصهوني متواجد اصلا في بغداد ويعمل في المنطقة الخضراء ضمن السفارتين الاميركية والبريطانية ولا يمكن لاحد منعه “.

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