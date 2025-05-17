المشهداني:لن يكون هناك سلاح منفلت بعد الآن

المشهداني:لن يكون هناك سلاح منفلت بعد الآن
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال محمود المشهداني في لقاء صحفي ،امس الجمعة،إن “الخلافات بين الكتل السياسية داخل البرلمان أمر طبيعي وطموحنا هو إعادة بناء الدولة العراقية من جديد“.وأوضح المشهداني، أن “الانتخابات المقبلة في العراق خلال نوفمبر المقبل هي وجودية، وننتظر قفزة نوعية في الانتخابات المقبلة“.وتابع أنه “لن يكون هناك سلاح منفلت بعد الآن في العراق، ونطمح لتقليل عدد الأحزاب في العراق“.وزاد أن “التواجد العربي في العراق بدأ يعود ويقوى الآن”، لافتا إلى أنه “نريد أن نكون جزءاً من الشرق الأوسط سلاماً لا حرباً”، مؤكدا أن “العراق يريد أن يكون جزءاً من الاستقرار وليس الفوضى“.

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