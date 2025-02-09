المشهداني يؤكد على تعزيز العلاقات بين العراق وفرنسا

المشهداني يؤكد على تعزيز العلاقات بين العراق وفرنسا
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، اليوم الاحد (9 شباط 2025)، بضرورة أن تعمل الدول الفاعلة على احتواء الأزمات التي تندلع في دول المنطقة.وقال المشهداني في بيان لمكتبه، خلال استقباله السفير الفرنسي في العراق باتريك دوريل، مثمنا بالوقت نفسه “الجهود الفرنسية الداعمة للعراق في المحافل الدولية”.وأضاف، إن “الجانبين بحثا، مجمل العلاقات العراقية الفرنسية، وسبل تطويرها وآليات العمل على تعزيزها بما يخدم مصلحة البلدين في المجالات الاقتصادية والدبلوماسية”.

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