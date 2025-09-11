المشهداني يدعو الشعب للمشاركة في الانتخابات المقبلة

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وصف رئيس مجلس النواب العراقي محمد المشهداني، يوم الخميس، الانتخابات التشريعية المزمع اجراؤها في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل بأنها “مصيرية”، والمشاركة فيها “واجب شرعي ووطني” من اجل اجراء التغيير المنشود في البلاد.وقال المشهداني خلال كلمته في الحفل المركزي لذكرى المولد النبوي الذي أقامه الوقف السني في بغداد، إن العراقيين يصحون يومياً على أخبار الحرب الظالمة في غزة.وأشار إلى أن العراق بات على مشارف استحقاق انتخابي بالغ الأهمية، داعياً المواطنين إلى المشاركة في الانتخابات باعتبارها واجباً أخلاقياً ووطنياً.

