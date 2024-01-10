المطلك:المشهداني سيكون رئيسا للبرلمان

المطلك:المشهداني سيكون رئيسا للبرلمان
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد نائب رئيس الوزراء الأسبق صالح المطلك، امس الثلاثاء، حاجة البرلمان لشخصية سياسية حكيمة لادارته، مبينا ان سالم العيساوي ومحمود المشهداني يتنافسان على رئاسة البرلمان. وقال المطلك في حوار متلفز، ان ” سالم العيساوي ومحمود المشهداني يتنافسان على رئاسة البرلمان حيث ستكون ساحة التنافس لهما فقط”. وأضاف ان ” بعض المحافظات ستشهد مساومات تتعلق برئاسة البرلمان وان سالم العيساوي سيكون زعيما بالانبار إذا أصبح رئيسا للبرلمان ما يجعل محمد الحلبوسي خائفا”. وأشار إلى أن ” الحلبوسي لا يريد تولي سالم العيساوي رئاسة البرلمان في وقت أن معظم الإطار متوجه نحو اختيار محمود المشهداني”.

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