المطلك يطالب الحكومة بالزام البارزاني بتنفيذ قرار المحكمة الاتحادية بشأن تصدير النفط والغاز

المطلك يطالب الحكومة بالزام البارزاني بتنفيذ قرار المحكمة الاتحادية بشأن تصدير النفط والغاز
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وصف النائب السابق حامد المطلك، الخميس، تصريحات رئيس حكومة كردستان مسرور بارزاني بشأن تعويض أوروبا بالغاز بالواهية والفارغة، مطالبا الحكومة الاتحادية بالزامه بتطبيق قرار المحكمة الاتحادية العليا بمنع تصدير الاقليم النفط للخارج.وقال المطلك في تصريح صحفي، إن “تصريحات رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني بشأن تعويض نقص الطاقة لدول أوروبا واهية لا أساس لها في الواقع “.وأضاف أنه “لا يمكن لإقليم كردستان تجاهل قرارات المحكمة الاتحادية وتصدير الموارد الطبيعية إلى أوروبا كون القرار واضح بشأن منع تصدير النفط والغاز من الاقليم دون التنسيق مع بغداد”.داعيا ” حكومة بغداد الى تطبيق فوري وقوي لقرار المحكمة الاتحادية لمنع اللاقليم من الاستفادة من انتاج النفط وتحويل تلك المبالغ الى الموازنة الاتحادية بدلا من ضياعها”.وكان رئيس وزراء اقليم كردستان مسرور بارزاني قد اعلن، امس عن نية الإقليم تعويض نقص الطاقة في أوروبا.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *