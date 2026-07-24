المعدن الأصفر يتراجع.. بغداد وأربيل على موعد مع انخفاض جديد

تراجعت أسعار الذهب في الأسواق العراقية، صباح الخميس، لتواصل موجة الانخفاض التي طالت المعدنين المحلي والمستورد، وسط ترقب المتعاملين لتحركات الأسعار العالمية وسعر صرف الدولار في السوق المحلية.

وفي بغداد، سجلت أسواق الجملة في شارع النهر انخفاضاً في سعر مثقال الذهب الخليجي والتركي والأوروبي عيار (21)، إذ بلغ 861 ألف دينار للبيع و857 ألف دينار للشراء، بعد أن كان قد سجل 865 ألف دينار في تداولات أمس.

كما انخفض سعر مثقال الذهب العراقي عيار (21) إلى 831 ألف دينار للبيع و827 ألف دينار للشراء، مواصلاً تراجعه بالتزامن مع هبوط أسعار الذهب المستورد.

وفي محال الصاغة، تراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار (21) بين 860 و870 ألف دينار، فيما تراوح سعر مثقال الذهب العراقي بين 830 و840 ألف دينار، بحسب اختلاف المصنعية ونوع المشغولات.

وامتدت موجة التراجع إلى أسواق أربيل، حيث سجل الذهب عيار (22) 908 آلاف دينار، وعيار (21) 867 ألف دينار، فيما بلغ سعر بيع عيار (18) 743 ألف دينار.

ويأتي هذا الانخفاض بعد أشهر من تسجيل الذهب مستويات تاريخية في السوق العراقية، عندما تجاوز مثقال الذهب عيار (21) حاجز المليون دينار لأول مرة في كانون الثاني الماضي، قبل أن تعود الأسعار إلى التراجع متأثرة بانخفاض الأونصة عالمياً وتقلبات سعر الدولار في السوق المحلية، وهما العاملان الرئيسيان في تحديد أسعار الذهب داخل العراق.