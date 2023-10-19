“المقاومة الشيعية”في العراق تعلن عن استهدافها القوات الأمريكية في قاعدة التنف بطائرات مسيرة

“المقاومة الشيعية”في العراق تعلن عن استهدافها القوات الأمريكية في قاعدة التنف بطائرات مسيرة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت “المقاومة الإسلامية في العراق” التي تضم فصائل شيعية مسلحة، يوم الخميس، مسؤوليتها عن الهجوم على قاعدة “التنف” العسكرية التابعة للتحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش في العراق وسوريا.وقالت المقاومة في بيان، إنها استهدفت صباح اليوم القاعدة بثلاث طائرات مسيّرة، مشيرة إلى أن تلك الطائرات اصابات أهدافها بشكل مباشر ودقيق.وفي وقت سابق من اليوم كشف مصدر في التحالف الدولي، عن استهداف قاعدة تابعة له على الحدود السورية العراقية الاردنية بثلاث مسيرات.وقال ، ان “قاعدة التنف التابعة لقوات التحالف استهدفت ضمن منطقة الـ 55 كيلو متر عند الحدود السورية العراقية الاردنية بـ 3 طائرات مسيرة”.وأضاف أن “التحالف تمكن من اسقاط مسيرتين والثالثة استهدفت القاعدة ولم ترد معلومات عن الاصابات”.

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