الملا:الحلبوسي صهيوني مقابل حفنة دولارات

الملا:الحلبوسي صهيوني مقابل حفنة دولارات
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر النائب السابق حيدر الملا في تغريدة له ” إن الحلبوسي يعمل لتطبيق الاجندات الصهيونية مقابل حفنة دولارات ” ، كما مبين في تغريدته أدناه…

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