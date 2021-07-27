الملا.. “نفر باجة وانتخبني”!!

الملا.. “نفر باجة وانتخبني”!!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- حدد المرشح المعروف للإنتخابات، حيدر الملا، دعوة عامة للجميع على وليمة (الباجة)، في مجمع بوابة العراق.ووجه الملا، الدعوة التالية في أحد الكروبات بشكل عام إلى الجميع:”السلام عليكم.. الدعوة مال الباجة يوم الاحد ٨/١ الساعة ٢ ظهرا في مجمع بوابة العراق عمارة ٢ ط١٤ شقة ٦٩، واخر موعد استلم قائمة الذين يشرفوني بتلبية الدعوة يوم الخميس، علما ان تسلسلي الانتخابي ٩٥، دائرة المنصور”.وأثارت هذه الدعوة الفريدة من نوعها، موجة سخط وتهكم واستهزاء من قبل الناخبين وعامة الناس، فيما اعتبروها دعاية لا ترتق لمستوى الوعي لدى الناخب العراقي.وقسم اخر ردوا على دعوة الملا  “ايا لوكي”!.

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