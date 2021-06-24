الملتقى العراقي للثقافة والفنون يحتفي بالاستذكار السنوي الأول لرحيل الكابتن أحمد راضي

الملتقى العراقي للثقافة والفنون يحتفي بالاستذكار السنوي الأول لرحيل الكابتن أحمد راضي
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عمان/شبكة أخبار العراق- يدعو الملتقى العراقي للثقافة والفنون العراقيين والأخوة العرب ومحبي الكرة الرياضية الحضور الاستذكار السنوي الأول لرحيل نجم الكرة العراقية أحمد راضي في الساعة السابعة من مساء يوم الأحد الموافق 27/6 في بيت الثقافة والفنون الكائن في جبل الحسين – شارع الرازي دار 20  ويرجو المركز الالتزام بشروط السلامة.

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