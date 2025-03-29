المنافذ الحدودية: اعتقال إيراني بحوزته (1.5)كغم من المخدرات الخطرة

المنافذ الحدودية: اعتقال إيراني بحوزته (1.5)كغم من المخدرات الخطرة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم السبت (29 آذار 2025)، عن ضبط كيلو ونصف الكيلو تقريباً من مادة (الكريستال) المخدرة بحوزة مسافر إيراني  في منفذ الشلامجة. وذكرت الهيئة في بيان ، أن “مديرية منفذ الشلامجة الحدودي تمكنت من إلقاء القبض على مسافر إيراني وضبط بحوزته (1.450) كغم من مادة الكريستال المخدرة مخبأة بطريقتين، الأولى داخل أنبوب حديد مغلق الطرفين، والكمية الثانية داخل قطع من خبز التوست في محاولة فاشلة لتهريبها وادخالها البلد”.وأضافت، أن “عملية الضبط تمت بجهود الشعبة الفنية لمنفذ الشلامجة وشعبة مكافحة المخدرات بالاشتراك مع مركز شرطة جمرك الشلامجة ومفرزه k9 وشعبة التراخيص والاستخبارات”.وتابع البيان، أنه “تم تنظيم محضر ضبط أصولي وإحالة المتهم والمادة المخدرة إلى مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة”.

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