المنافذ الحدودية تعلن عن ارتفاع إيراداتها دون ذكر الرقم

المنافذ الحدودية تعلن عن ارتفاع إيراداتها دون ذكر الرقم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر الوائلي، السبت، عن ارتفاع إيرادات الهيئة للعام الماضي 2023 مقارنة مع العام الذي سبقه 2022.وذكر بيان للهيئة ، ان الوائلي “أجرى جولة ميدانية مفاجئة لمنفذ الشيب الحدودي، تفقد خلالها كافة مفاصل المنفذ واطلع على سير العمل والإجراءات المتخذة من قبل الكوادر العاملة فيه، حيث تم الإشراف على عمليات الكشف لعدد من الإرساليات وتدقيق وصولات الميزان الجسري وجباية الرسوم الكمركية وعمليات التدقيق الالكتروني للوثائق”. وأضاف “كما تضمنت الزيارة عقد اجتماع لكافة الدوائر العاملة حيث تم إيصال توجيهات رئيس مجلس الوزراء وتأكيده على تقديم افضل الخدمات للزائرين والمسافرين وكذلك التأكيد على تحقيق الايرادات العالية من خلال جباية الرسوم الحقيقية للبضائع وتكثيف عمليات التفتيش بكافة اشكالها لمنع مرور أي مادة ممنوعة من الاستيراد”.وأشار البيان الى “ارتفاع الإيرادات المتحققة العام 2023 مقارنة مع العام 2022” مؤكداً على  “بذل المزيد من الجهود للارتقاء بواقع العمل”.

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