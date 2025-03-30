المنافذ الحدودية: ضبط مخدرات إيرانية في منفذ الشلامجة

المنافذ الحدودية: ضبط مخدرات إيرانية في منفذ الشلامجة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الأحد، عن ضبط (1) كغم من الكرستال والحبوب المخدرة بحوزة مسافرة عراقية قادمة من إيران بمنفذ الشلامجة.وقال المتحدث باسم الهيئة علاء الدين القيسي، إن “مديرية منفذ الشلامجة الحدودي، تمكنت من إلقاء القبض على مسافرة عراقية قادمة من إيران، ضبط بحوزتها (1) كغم من مادة الكريستال المخدرة مخبأه داخل نعلها، كما تم ضبط حبوب الترامادول المخدرة والبالغ عددها (3,790) حبه بالإضافة إلى (4) غم من مادة ( المارجوانا)، كانت مخبأه في الشال النسائي، في محاولة فاشلة لتهريبها وادخالها البلد”.وأضاف أن “عملية الضبط تمت من قبل مفتشات مديرية المنفذ وشعبة مكافحة المخدرات والشعبة الفنية بالتعاون مع شرطة الكمرك ومفرزة k9وشعبة التراخيص والاستخبارات”، مشيرا الى انه “تم تنظيم محضر ضبط أصولي وإحالة المتهمة مع المضبوطات الى مركز شرطة كمرك الشلامجة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة

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