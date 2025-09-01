المنتخب الأولمبي العراقي يغادر إلى كمبوديا تحضيراً لمنافسات تصفيات كأس آسيا

بغداد/ شبكة أخبار العراق- غادر وفد المنتخب الأولمبي العراقي، صباح الاثنين، ماليزيا متجهاً إلى كمبوديا، تحضيراً لخوض منافسات تصفيات كأس آسيا تحت 23 عاماً.

وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب العراقي في المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات كمبوديا (المستضيف) وسلطنة عمان وباكستان.

وسيخوض الأولمبي العراقي مبارياته في التصفيات يوم 3 أيلول 2025 أمام باكستان، ويوم 6 أمام عمان، ويوم 9 أمام كمبوديا.

وقال مدرب المنتخب عماد محمد، في حديث صحفي: “أنهينا معسكر ماليزيا الذي استمر عشرة أيام وكان مثمراً جداً رغم غياب عدد من اللاعبين بسبب التزاماتهم مع أنديتهم”. وأضاف أن “المعسكر كان فرصة مهمة للتعرف على مستويات اللاعبين ونقاط القوة والضعف، إضافة إلى خلق الانسجام بينهم، لاسيما بعد خوض مباراتين أمام المنتخب الهندي الذي أعتبره من الفرق المنظمة والقوية”.

وبحسب محمد، فإن جميع اللاعبين الذين لم يتواجدوا في معسكر ماليزيا سيلتحقون بالمنتخب اليوم ليكتمل العدد، مستطرداً بالقول: “كجهاز فني نعرف إمكانيات لاعبينا جيداً بعد أن تابعناهم في معسكري تونس والبصرة قبل ماليزيا”.

ووفق قوله فإن المنتخب جاهز للتصفيات الآسيوية التي تمثل مرحلة تأسيسية قبل النهائيات، معرباً عن أمله أن يوفق في قيادة الفريق خلال هذه المرحلة المهمة من المنافسات القارية.

يشار إلى أن المنتخب الأولمبي العراقي كان قد فاز على نظيره الهندي في مباراتين تجريبيتين بمعسكر ماليزيا بنتيجة (2-1) و(3-1).