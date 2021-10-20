المنتخب الأولمبي يكشف أسماء فريقه للتصفيات الآسيويّة

المنتخب الأولمبي يكشف أسماء فريقه للتصفيات الآسيويّة
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنَ مدربُ منتخبنا الأولمبيّ لكرةِ القدم، التشيكي ميروسلاف سوكوب، قائمةَ المنتخب للتصفياتِ الآسيويّة المؤهلة لنهائيات آسيا تحت 23 عاماً للفترة من (25-10 إلى 31-10) لحساب المجموعة الثالثة والتي تستضيفها البحرين إلى جانب منتخبات جزر المالديف وأفغانستان. وذكر الاتحاد العراقي بكرة القدم في بيان ،أن “قائمة الأولمبي ضمت 23 لاعباً، من بينهم ثلاثةُ حراس مرمى، وهم كلٌ من: حسن أحمد (الطلبة) وعماد عيسى (زاخو) ومصطفى عذاب (الديوانية)، بينما ضمت قائمةُ اللاعبين: منتظر محمد جبر وأحمد سرتيب (الزوراء)، وزيد تحسين ووكاع رمضان (الطلبة) ومنتظر عبد الأمير وحسن رائد (القوة الجوية)، وعمار غالب وصادق زامل (الشرطة) وعباس ياس (الميناء)، ورافد طالب ومصطفى وليد وحسن عبد الكريم (الكرخ)، وعلي محسن وصهيب رعد (النفط) وعباس بديع ونهاد محمد (نفط ميسان)، ومحمد الباقر كريم (الديوانية) ومؤمل عبد الرضا ورضا فاضل (أمانة بغداد) وحسين عمار (نفط البصرة).” واضاف، ان “القائمةُ خلت من اللاعب (زيدان إقبال) محترف مانشستر يونايتد الانكليزي تحت 23 عاماً، وذلك لعدم موافقةِ ناديه على التحاق اللاعب في التصفيات لكونها خارج أيام الفيفا دي، فضلا عن الحارسِ نديم نادر (فالكينبري السويدي) بسبب الإصابةِ، وكذلك غياب كاردوا كاميران (كريستال بالاس الانكليزي) لعدمِ الجاهزيّة بسبب الإصابة التي لحقت به مؤخراً، بينما سيغيبُ اللاعب (علي الحمادي) لارتباطهِ مع أحد الأندية بتوقيع عقدٍ احترافي جديد”.

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