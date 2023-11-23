المنتخب العراقي بالمرتبة 63 وفق تصنيف الفيفا الشهري

المنتخب العراقي بالمرتبة 63 وفق تصنيف الفيفا الشهري
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- تقدم المنتخب العراقي لكرة القدم، خمس مراتب ليصبح في المركز 63 عالمياً وفق تصنيف الفيفا الشهري.واحتلت اليابان التصنيف الأول اسيويا وايران ثانيا ثم كوريا الجنوبية بالمركز الثالث واستراليا رابعا.

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