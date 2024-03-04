المنتخب العراقي للشباب سيلتقي نظيره الاسترالي في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري

المنتخب العراقي للشباب سيلتقي نظيره الاسترالي في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- جرت في مدينة الإحساء بالسعودية قرعة بطولة غرب آسيا للمنتخبات الأولمبية تحت 23 عاما للمدة من 20-26 من اذار الحالي.ووقع المنتخب العراقي للشباب الذي سيحل محل الاولمبي العراقي والذي اعتذر عن المشاركة في البطولة في المجموعة الرابعة الى جانب منتخب استراليا .وتشارك في البطولة منتخبات السعودية والأردن والعراق والإمارات، إلى جانب منتخبات تمت دعوتها للمشاركة في البطولة بصفة ضيوف وهي مصر واستراليا وكوريا الجنوبية وتايلاند .وتضم كل مجموعة فريقان يتباريان ليتأهل الفائز للمربع الذهبي، لتقام بعدها مواجهتان ضمن المربع ، يتأهل الفائزان للمباراة النهائية ويلتقي الخاسرين في مباراة تحديد الثالث والرابع ، بينما تقام مواجهات آخر للخاسرين لتحديد المراكز المتبقية .

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