المنتخب العراقي يتوجه اليوم إلى عمان لمواجهة نظيره الفلسطيني

بغداد/ شبكة أخبار العراق- اختتمَ المنتخب الوطني العراقي، صباح يوم الأحد، تدريباته في مدينة البصرة، وذلك بخوضه وحدةً تدريبيةً أخيرةً قبل أن يتوجهَ عصر اليوم إلى العاصمة الأردنية عمّان تحضيراً لمواجهة منتخب فلسطين.

وشارك جميع اللاعبين في تدريباتُ اليوم، باستثناء ماركو فرج الذي عانى من وعكة صحية يوم أمس، وفي طريقه للتماثل إلى الشفاء والسفر مع وفدِ المنتخب الوطنيّ إلى الأردن.

ومن المؤمل أن يخوضَ المنتخبُ الوطني وحدةً تدريبيةً رسميةً غداً الاثنين في ستاد عمّان الدولي في الساعة الثامنة والنصف مساءً (20:30)، قبل أن يواجه الثلاثاء، المنتخب الفلسطيني، ضمن الجولةِ الثامنة من التصفياتِ الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026.

على صعيد متصل، يحتضن فندقُ هيلتون غداً الاثنين في الساعة الرابعة والنصف مساءً (16:30) المؤتمرَ الصحفي الخاصّ بمدربِ المنتخب الوطنيّ خيسوس كاساس، ولم يحدد بعد لغاية اللحظة اللاعب الذي سيكون بجانبه، ويسبقه في الساعة الثالثة (15:00) إقامة المؤتمر الفنيّ الخاص بالمباراة.