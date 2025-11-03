المنتخب الوطني العراقي يستعد تدريباً لمواجهة نظيره الإماراتي

آخر تحديث:
مصدر إطاري:السوداني لن يحصل على الولاية الثانية
ائتلاف المالكي:ما نفذته تركيا على العراق بشأن الملف المائي خيانة عظمى
الإطار:السوداني باع العراق من أجل ولايته الثانية
شركة “إكسون موبيل” الأميركية تتفاوض مع حكومة السوداني”لتقاسم” الأرباح
إيران تؤكد أن صادراتها للعراق من الغاز لم تتوقف رغم المنع الأمريكي
تركيا:رغم احتلالنا للعراق وتخفيض المياه عنه لدرجة العطش إلا أن السوداني وافق على رفع صادراتنا إلى 30 مليار دولار سنوياً!!
البرلمان العراقي لا يمثل الشعب بل بوابة الثراء والنفوذ
الصين الشريك الاقتصادي الأول للعراق في ظل حكومة الإطار الإيرانية
الفساد الكارثي في العراق السبب الرئيسي في عجزه المالي والاقتصادي
الانتخابات المقبلة ..التجديد لإبقاء العراق تحت الاحتلال الإيراني وسراق المال العام
الإعلام التركي:بلادنا فرضت سطوتها على العراق عسكرياً ومائياً ومالياُ
نائب:أسعد العيداني سرق أكثر من (4.5) مليار دولار من المال العام وزوجته تقدم خطابات ضمان وهمية
السوداني باع العراق إلى تركيا لمستوى شرب الماء ودمار البلاد والعباد
إيران:أكثر من (567) مليون دولار قيمة صادراتنا للعراق من منفذ واحد فقط خلال (7) أشهر
خبير مائي:حرب المياه من قبل تركيا وإيران ضد العراق بسبب ضعف حكومة السوداني
