المندلاوي نؤيد وندعم الاستهداف الإيراني لإسرائيل

المندلاوي نؤيد وندعم الاستهداف الإيراني لإسرائيل
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد الإيراني الأصل رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي،مساء أمس الأحد، أن الرد الإيراني على استهداف القنصلية حق طبيعي ومشروع كفلته القوانين والشرائع الدولية.وقال المندلاوي في بيان،  إن “رد الجمهورية الإسلامية الإيرانية على استهداف قنصليتها في العاصمة السورية دمشق، حق طبيعي ومشروع كفلته القوانين والشرائع الدولية”، مبيناً ان “الكيان الصهيوني تمادى كثيراً في انتهاكه لهذه المواثيق، وتخطى حدوده من خلال تجاوزه السافر لسيادة عدد من دول المنطقة، حتى وصل الأمر به إلى الاعتداء على البعثات الدبلوماسية، وكان لزاماً لجمه وردعه وعدم السماح بتماديه اكثر من ذلك“.وأضاف المندلاوي وفقا للبيان، “في الوقت الذي نبارك ونشيد بالعملية الإيرانية في عمق الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي جاءت رداً على استهداف قنصليتها في دمشق من قبل الكيان الصهيوني”، مؤكدا أن “من حق الشعوب العربية والإسلامية الدفاع عن نفسها ومصالحها بوجه اعتداءات قوات الاحتلال، وندعوها لاستمرار دعمها واسنادها للمقاومة والشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره وانشاء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف“.“.وتابع أن “طوفان الأقصى كان خطوة مفصلية ونقلة نوعية في تاريخ الصراع مع المحتل، وان الشعوب الحرة لن تقف مكتوفة الايدي تجاه ما يجري من جرائم، فيما طالب المجتمع الدولي بإيقاف الهمجية الصهيونية والزام المحتل باحترام القوانين لنزع فتيل الحرب الكبرى“.

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