المندلاوي يلتقي المرشح لرئاسة الحكومة المقبلة

المندلاوي يلتقي المرشح لرئاسة الحكومة المقبلة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- التقي مرشح الإطار التنسيقي لرئاسة الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، النائب الاول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي القيادي في الإطار ذاته داخل بناية البرلمان.

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