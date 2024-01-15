آخر تحديث:
- شبكة اخبار العراق
- سياسية
ائتلاف النصر ينفي التصويت للنائب (شعلان الكريّم) لرئاسة البرلمان
مصدر سياسي:حراك لترشيح النائب (ياسين العيثاوي) لرئاسة البرلمان
ائتلاف المالكي:المشهداني سيكون رئيسا للبرلمان
(6.2) مليار دولار قيمة الصادرات الإيرانية للعراق خلال الأشهر الثمانية الماضية
الموارد المائية:تركيا وراء شحة المياه في نهر الفرات
-
- عربية ودولية
الصين تؤكد على حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية لإنهاء الصراع
نتانياهو:لا محكمة العدل الدولية ولا الأمم المتحدة توقف حربنا ضد غزة وأهلها
إخفاق إسرائيلي في الدفاع عن نفسها أمام محكمة العدل الدولية
اليوم ..إسرائيل تقف أمام محكمة العدل الدولية بجريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة
إسرائيل تواصل منع الصحفيين الأجانب من دخول غزة
-
- اراء ومقالات
- اقتصادية
(6.2) مليار دولار قيمة الصادرات الإيرانية للعراق خلال الأشهر الثمانية الماضية
الموارد المائية:تركيا وراء شحة المياه في نهر الفرات
باحث اقتصادي:البنك المركزي ما زال يمارس الاحتيال في تهريب الدولار
مصدر كردي:السوداني قرر إرسال (615) مليار دينار لحكومة الإقليم لدفع رواتب موظفيها
النزاهة:حيتان الفساد من زعماء الإطار وائتلاف إدارة الدولة غير مشمولين في حملة( من أين لك هذا؟)
-
- رياضية
كأساس:مباراة إندونيسيا ستكون في غاية الأهمية
مدرب المنتخب العراقي:اللاعب( سعد ناطق) غير جاهز لخوض المباراة مع اندونيسيا
شبكة أخبار العراق تنشر جدول مواعيد مباريات كأس آسيا لكرة القدم
اليوم ..المنتخب الوطني العراقي يتوجه إلى قطر للمشاركة في بطولة آسيا
اللاعب(مهند علي):العودة إلى بغداد بكأس آسيا للمرة الثانية
-
- تحقيقات
- متابعات خاصة
- منوعات
- صورة وتعليق
باحث اقتصادي:البنك المركزي ما زال يمارس الاحتيال في تهريب الدولار
النزاهة:حيتان الفساد من زعماء الإطار وائتلاف إدارة الدولة غير مشمولين في حملة( من أين لك هذا؟)
لجنة مراجعة قروض العراق:(115) مليار دولار ديون العراق الخارجية والداخلية
ولايتي:على رئيس الوزراء تنفيذ قرار البرلمان بطرد القوات الأجنبية من العراق
المالية النيابية:فائض أموال 2023 سيتم تحويلها إلى موازنة 2024
-
- اذاعة INN