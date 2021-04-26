الموارد المائية:تمدد اللسان الملحي في شط العرب سببه إيران لدمار ما تبقى من العراق

الموارد المائية:تمدد اللسان الملحي في شط العرب سببه إيران لدمار ما تبقى من العراق
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- ردت وزارة الموارد المائية، اليوم الاثنين (26 نيسان 2021)، الأخبار التي نشرتها بعض وسائل الاعلام حول ارتفاع الملوحة في مياه شط العرب، مبينة أنها تطمئن المستفيدين في كافة محافظات العراق بأن المياه خلال الموسم الصيفي الحالي ستكون متوفرة.وقال مستشار وزير الموارد، عون ذياب في حديث صحفي، إن “وزارته مستمرة حالياً بإيصال كمية المياه المتفق عليها من نهر دجلة الى شط العرب عند الحدود الفاصلة مع محافظة ميسان، والتي لا تقل عن ٧٥م٣ثا”. وأوضح أن “هذه الكمية كافية لإيقاف تقدم المد الملحي لمسافات كبيرة في شط العرب، وأن الارتفاع النسبي للأملاح في مياه شط العرب في منطقة سيحان يعود الى النقص في كمية المياه الواردة من نهر الكارون، أضافة الى قيام الجانب الإيراني بتصريف مياه البزل الزراعي عند مصب نهر الكارون في شط العرب”.وبين ان “وزارة الموارد المائية ابدت اعتراضها على ما قمت به السلطات الايرانية عدة مرات”.وأشار ذياب إلى أن “الوزارة حالياً تدير تشغيل القناة الاروائية التي تنقل المياه من منطقة كتيبان الى منطقة رأس البيشة، في أقصى الجنوب، وهذه القناة تضمن تأمين مياه جيدة لكافة مشاريع الأسالة الواقعة عليها ولكافة الأقضية والنواحي ابتداءً من قضاء شط العرب وصولاً الى الفاو وبضمنها ناحية السيبة والتي ستلبي احتياجات مياه الشرب والبلديات”.وفي وقت سابق، اعلنت وزارة الموارد المائية، وضع حلول ناجعة لعدم تغلغل المد الملحي وتأثيره على مياه شط العرب.وذكرت الوزارة في بيان أنها “تبنت  دراسة موسعة لظاهرة المد الملحي في ضوء المستجدات الاخيرة جراء السيول والامطار التي تعرضت لها البلاد وتأثيرها على انخفاض اللسان الملحي في محافظة البصرة والتوقعات المستقبلية بشأن احتمال حدوث سنوات جافة مستقبلاً ووضع الحلول الناجعة والمناسبة لعدم تغلغل المد الملحي مستقبلاً وتأثيره على بيئة ومياه شط العرب بشكل عام”.

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