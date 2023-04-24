الموارد المائية:تم الإتفاق مع الإقليم لإنشاء ثلاثة سدود لخزن الماء

الموارد المائية:تم الإتفاق مع الإقليم لإنشاء ثلاثة سدود لخزن الماء
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم، عن اتفاق على إنشاء 3 سدود في إقليم كردستان، فيما حددت حجم الطاقة الخزنية في السدود العراقية.وقال المتحدث باسم الوزارة خالد شمال في ديث صحفي، إن” عدد السدود التي اتفق عليها وزير الموارد المائية عون ذياب مع وفد حكومة كردستان الذي زار بغداد مؤخراً بلغ ثلاثة وهي (سد دلگا) و(منداوة) و(باكرمان)”.وأضاف، أن” الطاقة الخزنية الحالية في السدود العراقية تزيد عن 9 مليارات م3، وخطة الوزارة للموسم الصيفي ستركز على تأمين مياه الشرب والبستنة بالدرجة الاولى”، مبينا، أنه” في حال توفر خزين إضافي فسيكون بالإمكان زراعة بعض الخضروات”.وفي وقت سابق، ناقش وزير الموارد المائية عون ذياب مع وفد من حكومة إقليم كردستان، تنفيذ عدد من السدود لحصاد المياه في الإقليم والجدوى من تنفيذها وفقاً لما أقر بالدراسة الاستراتيجية لموارد المياه والأراضي والمعدة لغاية العام 2035.

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