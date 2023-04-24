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متحدث ولائي:المالكي والعامري والخزعلي هم أصحاب القرار النهائي في الإطار
الخزانة الأمريكية:العراق (الثالث) عربيا بحيازته على السندات الأمريكية
اليوم..سعر صرف الدولار =142000 دينار
وزارة الزراعة تعلن عن فائض في إنتاج الطماطم والأعلاف والرقي والبطيخ ولكنها تستوردها من إيران!!
الموارد المائية:تم الإتفاق مع الإقليم لإنشاء ثلاثة سدود لخزن الماء
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الخزانة الأمريكية:العراق (الثالث) عربيا بحيازته على السندات الأمريكية
اليوم..سعر صرف الدولار =142000 دينار
وزارة الزراعة تعلن عن فائض في إنتاج الطماطم والأعلاف والرقي والبطيخ ولكنها تستوردها من إيران!!
الموارد المائية:تم الإتفاق مع الإقليم لإنشاء ثلاثة سدود لخزن الماء
البنك المركزي “الإطاري” باع أكثر من (900) مليون دولار لمصارف أحزاب الفساد خلال أربعة أيام فقط
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- رياضية
اليوم..إنطلاق الجولة 25 من مباريات الدوري العراقي الممتاز
كريم:إنضمام لاعب جديد لمنتخب الشباب
مانشستر سيتي يعبر إلى النصف النهائي لدوري أبطال أوروبا
تقارير صحفية:نوادي برشلونة وريال مدريد وباريس سان جيرمان يسعون لضم اللأعب محمد صلاح اليهم
الأرجنتين تستضيف بطولة العالم للشباب تحت (20) عاماً لعام 2023
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- تحقيقات
جهلاء التيار الصدري يعتقدون أن مقتدى هو “الإمام المهدي” !
الشابات العراقيات في رمضان بعمان
وكالة فرنسية:أمريكا حوّلت العراق إلى دولة فاشلة تحت الحكم الإيراني الميليشياوي
هل تستطيع الحكومة ضبط السلاح المنفلت بوجود ميليشيا الحشد الشعبي؟!
التعديلات الدستورية تكريسا للطائفية والمحاصصة والفساد والتخلف ومزيدا من الصلاحيات للخونة
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