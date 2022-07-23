الموارد المائية:محافظات البصرة ،المثنى ،الناصرية ، ميسان، الأكثر تضرراً جراء قطع المياه من إيران وتركيا

الموارد المائية:محافظات البصرة ،المثنى ،الناصرية ، ميسان، الأكثر تضرراً جراء قطع المياه من إيران وتركيا
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حددت وزارة الموارد المائية، السبت، المحافظات الاكثر تضررا من شح المياه التي ضربت مناطق في العراق.وقال مدير اعلام الوزارة علي راضي في حديث  صحفي، ان العراق كان من بين اكثر ٥ دول متضررة بالتغيير المناخي، وان المحافظات الاكثر تضررا، هي البصرة والمثنى وميسان وذي قار.وتابع راضي ان الوزارة حريصة على ايصال الحصة المائية لتلك المحافظات وخصوصا البصرة، للزراعة والشرب ولتقليل اللسان الملحي في شط العرب ومنع تمدده، او زيادة نسبة الاملاح فيه.واضاف ان الوزارة لديها خطتان: الاولى زيادة الاطلاقات المائية من السدود والخزانات، والثانية هي توزيعات المياه، وأن الغاية منها تنفيذ الخطط والمحافظة على الخزين المائي، فضلا عن تأمين حصص مياه عادلة لكل المستفيدين من ادارة المياه الذي تقوم به الوزارة. 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *