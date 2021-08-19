الموارد المالية:خطر انهيار سد الموصل أصبح من الماضي

الموارد المالية:خطر انهيار سد الموصل أصبح من الماضي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكدت وزارة الموارد المائية، اليوم الخميس، أن خطر انهيار سد الموصل بات من الماضي، فيما أشارت إلى أن عمليات التحشية مستمرة على مدار الساعة. وقال مستشار الوزارة عون عبد ذياب في حديث صحفي، إن “عمليات التحشية لسد الموصل مستمرة على مدار الساعة بشكل يومي دون توقف”، لافتا إلى أن “أعمال التحشية تسير بشكل صحيح ووضع السد الآن مطمئن وسليم”. وأضاف، أن “مسألة التحشية صعبة جدا كون العمل يجري بنفق طويل تحت السد، ولا توجد مسافات كبيرة لحركة العمال”، مبينا أن “العمل يتألف من كوادر عراقية من مهندسين وفنيين”.  وأشار إلى أن “الشركة الاجنبية خرجت من المشروع بالكامل والجهد الان يقع على عاتق الكوادر العراقية”، موضحا أن “فائدة العراق من الشركة الاجنبية تتعلق بالمعدات الجديدة وتدريب الكوادر العاملة”. وبين أن “الكوادر العراقية باتت لديها خبرة كبيرة في مجال التحشية”، مؤكدا أن “خطر انهيار سد الموصل أصبح من الماضي، ولا يمكن اعطاء نسبة (واحد بالمليون) لانهيار السد”.

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