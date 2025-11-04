الموسم الانتخابي..السوداني:سامراء تستحق الخدمات بما يليق بمكانتها التاريخية

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ،الثلاثاء، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أطلق الأعمال التنفيذية لثلاثة مشاريع كبرى في عموم محافظة صلاح الدين، في مقدمتها (مشروع البُنى التحتية والتطويرية لمدينة سامراء بكلفة 1.096 تريليون دينار)، ضمن مشروع سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية”.وأدى السوداني وفق البيان “خلال زيارته إلى قضاء سامراء، مراسم الزيارة لضريحي الإمامين العسكريين ، واطّلع على سير التوسعة الجارية في العتبة العسكرية”.وأكد السوداني في كلمةٍ له خلال حفل إطلاق الأعمال التنفيذية، أن “كل زيارةٍ إلى محافظة أو مدينة أو قرية لوضع حجر الأساس لمشروع أو افتتاح آخر، هي خطوة مضافة في مسيرة الإعمار والخدمات لبلدنا”، مشيراً إلى “أهمية مدينة سامراء التاريخية بما تحمله من إرثٍ وحضارةٍ وعِلم، وباحتضانها ضريح الإمامين العسكريين، مما يجعلها تستحق كل الاهتمام والرعاية”.وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن “السِّمة البارزة لعمل الحكومة هي التركيز على البُنى التحتية الأساسية وما تمثّله من إعادة هندسةٍ للمدن العراقية، لتحقيق نهضةٍ تنمويةٍ وانطلاقةٍ عمرانيةٍ فيها”، مؤكداً أن “هذه المشاريع الأساسية لم تكن سابقاً تسير بهذا المسار”.

وأوضح أن “مشروع البُنى التحتية والتطويرية لمدينة سامراء يشتمل على استبدال شبكات الماء الصافي والكهرباء وتنفيذ المحطات التحويلية، وتبليط الطرق والأرصفة وأعمال الإنارة وتأثيث الشوارع”.وأطلق السوداني حسب البيان “عبر دائرة تلفزيونية، مشروعين الأول (مشروع ماء بيجي – الصينية) على نهر دجلة بطاقة (5000 متر مكعب/ساعة) وبكلفة (214) مليار دينار، أما المشروع الثاني فهو (شبكات ومحطات مجارٍ للصرف الصحي ومياه الأمطار في منطقة الديوم/قضاء تكريت)، بكلفة (93.5) مليار دينار”.

وبين السوداني، أنه “وجدنا في زيارتنا الأولى لهذه المدينة المهمة نقصاً واضحاً في الخدمات، وخصوصاً في خدمات البُنى التحتية الأساسية”، لافتا الى، أنه “وجّهنا بالإسراع في إعداد مشروعٍ متكاملٍ للمدينة، يستكمل ما بدأته الدوائر المختصّة في مشاريع شبكة مياه الصرف الصحي التي تعاني من إشكالات”.وأردف، أنه “بعد حسم المعوّقات، وضعنا مشروع (البُنى التحتية والتطويرية لمدينة سامراء) بمتابعتنا الشخصية، ومتابعة النائب مثنّى عبد الصمد السامرائي، ومحافظ صلاح الدين بدر محمود الجبوري”، متابعا، أن “مشروع ماء بيجي – الصينية يُنفّذ لأول مرة في محافظة صلاح الدين بهذه السعة، وأكدنا على تنفيذ مشاريع البُنى التحتية للانطلاق نحو باقي الخدمات”.

ولفت الى أن “مشاريع البُنى التحتية لمحافظة صلاح الدين هي من أصل (57) مشروعاً للبُنى التحتية الإضافية في عموم المحافظات، أُطلقت بكلفة (6.5) تريليون دينار”، موضحا أن “حصة محافظة صلاح الدين من المشاريع الإضافية كانت (5) مشاريع، بكلفة (412) مليار دينار، أبرزها مشروع ماء بيجي – الصينية، وهناك (4) مشاريع أخرى”.وقال السوداني: “حريصون على تقديم سامراء بما يليق بمكانتها وتاريخها للعالم العربي والإسلامي والعالمي”، منوها على أنه “وجّهنا بتشكيل فريقٍ وزاريٍّ واستشاريٍّ من كل الوزارات ومحافظة صلاح الدين لمعالجة التعارضات، بسبب الوضع الخاص لسامراء وآثارها المسجَّلة في اليونسكو”.

