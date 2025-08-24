الموسم الانتخابي..السوداني:هناك من يحسد نجاح حكومتي!!

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، امس السبت، أن هناك أطراف يستفزها النجاح والاستقرار وتسعى لإثارة الأزمات والمشاكل وفق حسابات بعيدة عن المعايير الشرعية أو الأخلاقية أو الوطنية

وذكر المكتب الاعلامي للسوداني في بيان، ، أن الاخير “استقبل الإدارة التنفيذية للمجلس الأعلى للشباب ومنسقي المجلس في المحافظات، وذلك بمناسبة الذكرى الثانية لتأسيس المجلس وقدم التعزية للحاضرين، وللأمة الإسلامية بمناسبة ذكرى وفاة النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، مؤكداً أن الرسول الأعظم هو قدوة للشباب في الصدق والأمانة والعمل سائلا الله تعالى أن يكون الجميع من السائرين على سيرته ومنهجه

وبارك السوداني بحسب البيان، بـ”حلول الذكرى الثانية لتأسيس المجلس الذي يمثل واحدة من المحطات التي يعتز بها شخصيا، للإيمان المطلق بأنه لا يمكن النهوض بالبلد بعد ركام 4 عقود إلا من خلال الشباب، كونهم إحدى اهم الثروات في بلدنا”، مؤكدا أن”قرار تشكيل المجلس جاء ليكون مظلة لتنسيق الجهود التي تبذل من الوزارات والمؤسسات فضلا عن مبادرات الشباب

وأشار إلى، أ” إعادة بناء الثقة تحتاج الى مسار عمل له أهداف وأولويات ووفق برنامج منظم ولن نلتفت لمحاولات التشكيك بالمبادرات والطروحات المتعلقة بالشباب بحجة استغلالها لحساب مشروع انتخابي أو سياسي، لأن مشروعنا بأكمله أعمدته من الشباب

وأضاف، أن”هناك أطراف يستفزها النجاح والاستقرار وتسعى لإثارة الأزمات والمشاكل وفق حسابات بعيدة عن المعايير الشرعية أو الأخلاقية أو الوطنية

وبين، أن”النسبة الأكبر من سكان العراق هم من الشباب وقد تجاوزت الـ(60 %) ونطمح بالاستمرار في هذا المشروع بما قدمه من مبادرات حظت بالاستجابة والتفاعل معها بشكل كبير

وتابع، أن”مسؤوليتنا وعملنا يجب أن يكونا مضاعفين، لأن الشباب وضعوا ثقتهم بهذا المشروع وأي خلل سيؤدي لإضعافها”.